Studenti al freddo al liceo Cicognini Impianto fermo | genitori infuriati - Cronaca - lanazione it

Sono quattro le classi rimaste senza riscaldamento al terzo piano del plesso scolastico di via Baldanzi. Il Comune: 'Nessuna segnalazione sul portale dedicato. Tecnico allertato appena abbiamo ...Genova .in sciopero questa mattina alla succursale del liceo statale Gobetti in via Spataro, a Sampierdarena . Il motivo Aule al. Un tema ricorrente nelle scuole praticamente ogni inverno, ma ... Aule al freddo: sondaggio tra gli studenti - Rovigo IN Diretta Sono quattro le classi rimaste senza riscaldamento al terzo piano del plesso scolastico di via Baldanzi. Il Comune: "Nessuna segnalazione sul portale dedicato. Tecnico allertato appena abbiamo saputo" ...Genova. Studenti in sciopero questa mattina alla succursale del liceo statale Gobetti in via Spataro, a Sampierdarena. Il motivo Aule al freddo. Un tema ricorrente nelle scuole praticamente ogni inve ...