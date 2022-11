Strange World | Disney rifila ai bimbi il cartone green Lgbt

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 24 novembre 2022) Lo aspettavamo con ansia, non si stava più nella pelle, nelle palle, nelle stelle e finalmente eccolo: il primo lungometraggiocon un personaggio dichiaratamente gay. Un’avventura color arcobaleno dai forti connotati ecologisti e che riflette sul rapporto fra padri e figli. Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi arcobaleno. Comunicato stampa La notiziona sarebbe clamorosa, insomma, ma così come la riprendono i media altro non è che la marketta della stessa, percettibilmente: sapete quei comunicati stampa precotti ad uso dei “giornalisti” che non devono far altro che prenderli e sbatterli in homepage. Tanto non ci sarà nessun debunker sull’orlo di una crisi di famiglia ad eccepire: “FUORI CONTESTO!”. Allora noi ci limitiamo a prendere lo stesso soffietto, anzi soffione, soffocone, fingendo di non sapere che ...