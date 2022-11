Stralcio cartelle fino a 1 000 euro | come funzionerà nel 2023

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nell’edizione della Finanziariatargata Governo Meloni ci sarà unoa 1.000. E’ questo uno dei tasselli del pacchetto fiscale deciso dall’esecutivo. Se sarà approvato nell’iter parlamentare della Manovra di bilancio, entrerà in vigore nele consentirà di cancellare le vecchiecon un importoa 1.000, considerati ormaicrediti inesigibili dal Fisco. Per usare le parole della premier “quelle per le quali la riscossione è più costosa della cancellazione per lo Stato“.L’altra misura chiave del pacchetto su cui il governo Meloni è pronto a scommettere è quello della tregua fiscale che, nelle parole della premier, pronunciate in conferenza stampa di presentazione ...