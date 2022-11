Strage in un locale gay in USA | ‘Meglio assassino che gay’ – la scioccante reazione del padre del sospettato

Leggi su biccy

(Di giovedì 24 novembre 2022) A sei anni dalladel Pulse di Orlando, in USA c’è stato un altro massacro in ungay. Sabato notte un pazzo ha sparato in una discoteca LGBTQ (Club Q di Colorado Springs), uccidendo 5 persone e ferendone altre 18. Gli agenti hanno subito fermato un ragazzo di 23 anni, che – secondo la Polizia – sarebbe entrato nele avrebbe iniziato a sparare sulla folla con ‘un’arma lunga’. Per quanto si parli ancora di, i proprietari della discoteca hanno fatto sapere che sono stati alcuni clienti a fermare il 23enne: “Ringraziamo la velocedi clienti eroici che hanno immobilizzato l’uomo armato e messo fine a questo attacco d’odio. Siamo devastati da questo attacco senza senso contro la nostra comunità. Il nostro pensiero va ai ragazzi che non ce l’hanno fatta e a quelli che ...