Station 19 trama episodi 24 novembre 2022 su Canale 5

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Torna in chiaro su19 con la quarta stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su5. Di seguito, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING19stagione 4o 219 streaming Negli USA glisono andati in onda sulla ABC durante la tipica serata del giovedì TGIT dedicata alle serie tv di Shondaland come Grey’s Anatomy. In Italia la puntata doppiata in italiano è stata trasmessa sulsatellitare Fox Life su Sky, mentre arriva in chiaro in seconda serata su5 in giugno19 streaming sarà disponibile ...