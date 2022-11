(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Addio pezzo di carta nel portafoglio. Arriva ilda, da scambiare all’istante avvicinando due smartphone. A lanciarlo sul mercato, Tac, lache ha sviluppato un software per digitalizzare il tradizionaleda, e che, dopo appena un anno dal suo ingresso sul mercato, ha già suscitato un ampio interesse raccogliendo un totale di investimenti pari a 750mila euro e pensa a rafforzarsi all’estero. Oggi Tac, infatti, è attivo in 5 paesi – Inghilterra, Svizzera, Francia, Italia e Spagna – dove è utilizzato in 350 aziende e conta. Il nuovo capitale è servito all’azienda per proseguire nello sviluppo della tecnologia del prodotto, aggiungendo nuove funzionalità ...

Startup, Tac: piace il biglietto da visita digitale, piattaforma già scelta da oltre 70mila utenti Roma, 24 nov. (Labitalia) - Addio pezzo di carta nel portafoglio. Arriva il biglietto da visita digitale, da scambiare all'istante avvicinando due ...