...delle difficoltà economiche legate al fatto di non avere un rapporto di lavoro aindeterminato, e poi tendono a spostarsi tantissimo, perchè difficilmente hanno un rapporto di lavoroe ...AL SUD E SULLE ISOLE Al mattinocon nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con piogge e temporali in arrivo sulla Sardegna. In serata ancora ...Stabile o a tempo, il lavoro è un gran... Calderone. La ministra esalta i contratti a termine: non sono sinonimo di precarietà ...Allerta meteo domani, venerdì 25 novembre, in una sola regione italiana: sarà allerta gialla per rischio idrologico su alcuni settori della Sardegna ...