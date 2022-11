Spagna a valanga sulla Costa Rica | 7-0 | doppietta Ferran Torres

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dominio assoluto dellanell'esordio Mondiale contro il. Furie Rosse che si confermano una delle possibili candidate al successo battendo 7-0 i centroameni. Luis Enrique sorprende in attacco e lascia fuori Morata e Ansu Fati: dal 1' Dani Olmo e Asensio, che indirizzano subito la gara. Il primo sblocca il risultato con un pallonetto, il secondo raddoppia con un bel sinistro. Alla mezz'ora il tris disu rigore, nella ripresa lapersonale dell'attaccante prima del sigillo di Gavi con un precisissimo esterno destro.in grande difficoltà.Il 6-0 è opera di Carlos Soler. Il 7-0 di Alvaro Morata.Gruppo E Classifica:, Giappone 3,...

Le Furie Rosse raggiungono il Giappone, che è primo nel Gruppo E per la differenza di reti. E' in Qatar. All'Al Thumama Stadium di Doha, le Furie Rosse allenate da Luis Enrique hanno letteralmente travolto il Costa Rica con un più che perentorio 7 - 0, nel loro match di debutto. Niente Italia, ma un Mondiale resta un Mondiale. Tra polemiche e dissidi il fascino che una competizione del genere può regalare è sempre lo stesso. Pura passione che scorre nelle vene dei supporters. Dopo l'Argentina, anche la Germania stecca al debutto, rimontata dal Giappone che vince 2-1; Spagna esagerata trascinata dal talento dei giovani, 7-0 a Costa Rica. 0-0 e poche emozioni tra Croazia e M