Spagna 7 bello | gli juventini rimpiangono Morata VIDEO

... ma è vero che è decisamentepreparare la prossima sfida in queste condizioni". Luis Enrique tiene i piedi per terra ma non nasconde la soddisfazioni per l'esordio - show della suaal ...... 85%e 0 tiri generali da parte degli avversari mai pericolosi. Ad inizio ripresa (54') ... a sua volta, sarà protagonista nel gol piùdella serata. Al 75' l'ex bianconero prova a scartare ...Anzi, ne fanno tanti di gol, ben sette. (Yahoo Eurosport IT) Gli elogi ti rendono più deboli, ma è vero che è decisamente bello preparare la prossima sfida in queste condizioni". "Storicamente, la ...Andiamo a vedere cosa è successo in questo quarto giorno di mondiale; In Qatar facevano il loro esordio Croazia, Germania, Spagna e Belgio.