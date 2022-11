Soumahoro si autosospende dal gruppo Verdi-Sinistra Italiana

Aboubakarsidal gruppo Alleanza Verdi - Sinistra. Al termine di un incontro il deputato comunica la decisione ma si dichiara estraneo alle vicende emerse in questi giorni sulle coop ...Non risulta che sia indagatoe non si hanno neanche conferme ufficiali del legame tra l'inchiesta stessa e il tema degli stipendi non pagati ai lavoratori. Parallelamente i carabinieri ...Incontro con i vertici di Alleanza Verdi Sinistra Roma, 24 nov. – Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Aboubakar Soumahoro ha annunciato, in un incontro con i vertici di Avs… Leggi ..."Lo abbiamo trovato sereno e determinato, ci ha esposto il suo punto di vista e ha annunciato l’intenzione di rispondere punto su punto e nel merito alle contestazioni, ribadendo la sua assoluta estra ...