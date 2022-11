Soumahoro si autosospende dal gruppo Verdi-Sinistra Italiana

(Di giovedì 24 novembre 2022) Due mesi dopo il clamoroso successo alle elezioni, il neo deputato Aboubakarsi è autosospeso dalparlamentare dei. La decisione è arrivata dopo giorni di polemiche roventi per presunte gravi irregolarità, ai limiti dello sfruttamento, in alcune cooperative facenti capo alla suocera e alla compagna del deputato. La procura di Latina sta indagando su denunce di presunti mancati pagamenti ai cooperanti e indegne condizioni di accoglienza riservate ai profughi. Aboubakar“Con la massima libertà, Aboubakarci ha comunicato la decisione dirsi dalparlamentare di Alleanza.” Lo hanno reso noto il 24 novembre Angelo ...

