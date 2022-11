Sostanze tossiche oltre il limite nei vestiti acquistati su Shein | il report di Greenpeace

(Di giovedì 24 novembre 2022) Su 42 articolidai siti web diin Austria, Germania, Italia, Spagna e Svizzera e 5 articoli da un negozio a Monaco, il 96% contenevachimiche dannose come formaldeide, ftalati, Pfas e metalli pesanti: è il risultato di un’indagine di, che ha comprato e fatto analizzare alcuni capi di abbigliamento del noto brand di fast fashion per scoprire se gli enormi volumi e i tempi di consegna rapidi si rivalessero sulla (scarsa) attenzione alla gestione dellechimiche nella filiera produttiva. Dai dati di un laboratorio indipendente utilizzato dall’associazione per i rilievi emerge che 7 dei 47 prodotti contenevanochimiche pericolose in concentrazioni addirittura superiori rispetto ai limiti stabiliti dalle leggi europee. Questi sette ...

Il 32% dei prodotti presenta livelli preoccupanti di, in quanto molto vicine ai limiti. leggi anche Come risparmiare sull'abbigliamento 10 consigli utili Quali sono i rischi per ... Shein, Greenpeace: "In scarpe e vestiti sostanze pericolose sopra i limiti" Lo studio di Greenpeace conferma che comprare vestiti su Shein può essere pericoloso per la salute, a causa dell'elevata concentrazione di sostanze tossiche.