Sonego | la partita perfetta | così ha sconfitto Tiafoe e lanciato l' Italia in Coppa Davis - Sport - Tennis

Primo colpo dell'Italia in Coppa Davis. Alle Finals di Malaga Lorenzo Sonego ha battuto il numero 19 al mondo Frances Tiafoe nella prima partita dei quarti contro gli Usa, in tre set: 6-3, 7-6. Il torinese - ripescato da Volandri dopo i ko di Berrettini e Sinner - ha regalato agli azzurri il primo punto. Ora tocca a Musetti contro Fritz: in palio c'è la semifinale.