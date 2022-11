La Svolta

... ma per bollette e vaccini e farmaci anti Covid, non pere personale". Anche la promessa ... Finora inoltre non c'è stato nessuncon la categoria. Dirigenti medici, veterinari e sanitari,...... Giulia Tempesta e Giovanni Zannola, agli esiti dell'in Campidoglio. E' una direzione, ... Serve fare massa critica e rendere complementari ialle persone e ai cittadini, integrando ... Ultimo'ora: Servizi: incontro in autogrill Renzi-Mancini, rischio processo per autrice video Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Rischio processo per la donna che col cellulare ha ripreso e scattato foto dell incontro tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e l allora dirigente dell Aisi ...Incontro tematico allo stand di Regione Fvg durante l'Assemblea nazionale Anci Trieste, 24 nov - "La digitalizzazione nella pubblica amministrazione rappresenta un passaggio fondamentale ...