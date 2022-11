Serie B | Vicenza-Cosenza | 3 anni di squalifica per il tifoso del Vicenza che fece video con frasi razziste

(Di giovedì 24 novembre 2022) Accogliendo in parte la richiesta della Procura Federale, che aveva chiesto unadi 5unitamente a 5di divieto di accedere a luoghi in cui si svolgono eventi calcistici, il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto della LND ha sanzionato Mattia Pendin, calciatore tesserato fino al 29 luglio 2021 per la società ASD Alte Ceccato, con 3die il divieto, per ugual periodo, di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC. L’episodio risale al playout diB tradel 12 maggio 2022, a cui aveva assistito nel settore ‘Distinti’ dello stadio ‘Menti’ di ...

Colella (foto partizani.net ), che vanta un'ottima carriera inC, con significative esperienze a, Siena e Como, era già stato in Albania, all'Apollonia Fier, storia durata poco e finita ...L'ultima partita diretta alla Ternana è quella disputata ail 5 marzo 2022 ed in cui la ... Tag: arbitro Pisa - Ternana calcio Juan Luca Sacchi Pisa - TernanaSi era ripreso col cellulare mentre insultava la regione Calabria, i suoi abitanti e i tifosi del Cosenza. Un video pagato caro per Mattia Pendin ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...