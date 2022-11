Serbia | Stojkovic | “Non ci siamo imposti fisicamente | Brasile bravo ad approfittarne”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il tecnico della, Dragan, ha commentato la sconfitta subita contro il, all’esordio mondiale in Qatar. Queste le sue parole: “La chiave della partita è tutta nel secondo tempo,nonriusciti ad imporci. Ilè troppoper non. Nella prima partestati più solidi, più uniti. Bisogna anche considerare i tre giocatori convalescenti che non erano al top, ovvero Vlahovic, Mitrovic e Kostic. Comunque ilha vinto meritatamente, hanno dominato nel secondo tempo”. Poi aggiunge: “Mi dispiace non aver avuto tutti al top, non è una questione tattica. Abbiamo pochi giorni per recuperare e per preparare le partite decisive. Speriamo di poter contare su ...