Semifinale Italia-Scozia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Europei maschili curling 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tutto pronto per, primadeglidi, in programma ad Oestersund da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini sono approdati tra le prime quattro d’Europa grazie al terzo posto nella classifica del girone con otto vittorie su nove. Gli azzurri non vogliono smettere di sognare e incontrano la formazione scozzese, che ha chiuso il round robin in seconda posizione chiudendo proprio con la vittoria contro l’. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà il successo e accederà nella finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 24 novembre alla Oestersund Arena, in Svezia. Di seguito, le informazioni ...