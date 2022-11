Selvaggia Lucarelli risponde a Carolyn Smith e scatta la guerra a Ballando

(Di giovedì 24 novembre 2022) E’ ormaiaperta traed il tutto è arrivato fuori dagli studi dicon le Stelle ma tutto ruota intorno al loro essere colleghe e non solo. Ieri abbiamo letto tutti l’intervista disu Tv Sorrisi e Canzoni e il suo pensiero espresso sui giudizi tecnici die sull’ultima esibizione di Lorenzo Biagiarelli, prima della sua eliminazione. Poco fa la giornalista ha pubblicato una storia che diventa uno scontro contro la presidente di giuria del dance show. Come farà Milly Carlucci sabato prossimo a riportare la pace tra le due colleghe, che tra l’altro sono anche sedute gomito a gomito? Difficile ci riesca, perché se è da sempre nota l’antipatia ...

e Carolyn Smith non si stanno particolarmente simpatiche. Non che ci volesse un genio per capirlo, ma è evidente alla luce degli ultimi sviluppi che all'interno della giuria di ...si scaglia contro Carolyn Smith per le ultime dichiarazioni su Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle. I rapporti trae Carolyn Smith pare si siano ...Selvaggia Lucarelli non ha digerito l'intervista di Carolyn Smith e ha risposto con parole pesanti E’ ormai guerra aperta tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith ed il tutto è arrivato fuori dagli stu ...La giornalista pubblica una Instagram Stories al vetriolo dedicata alla collega giurata allo show di Rai Uno, ecco le sue dure parole ...