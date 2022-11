Scuola al freddo | due giornate di sciopero allo Zappa di Saronno

... cosa c'è di meglio dei maglioni donna da indossare per ripararsi dale farsi avvolgere ... Caldo e accogliente da indossare in ogni occasione: lavoro,, shopping, ecc. dotato di cerniera e ...... 16 o 15 gradi, al di sotto di quella temperatura ladovrebbe essere dichiarata inagibile, ...bollette e quindi invitiamo tutti gli studenti di Genova costretti a fare lezione in aule ala ...La denuncia: "Sono già 4 giorni che al mattino i bimbi arrivano a scuola e sono costretti a restare in struttura al freddo" ...Caloriferi spenti nella succursale di via Spataro e temperature sotto i 18 gradi, gli studenti: "Così ci ammaliamo" ...