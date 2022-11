Sci alpino | Lake Louise maschile 2022 | calendario | programma | orari e tv

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Coppa del Mondo di scisi trasferisce in nord-America. Dopo lo slalom gigante d’esordio a Soelden, alsono inuna discesa e due superG sulle piste diche daranno il via alla stagione della velocità. Grande protagonista l’Azzurro Dominik Paris, a caccia del riscatto dopo una stagione con poche soddisfazioni. Si parte venerdì 25 novembre con la discesa libera, inalle ore 20.30 italiane, per poi proseguire con i due superG sabato 26 e domenica 27 novembre sempre allo stessoo. La diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn. ILVenerdì 25 novembre Ore 20.30 italiane: ...

Primi atleti sulla pista denominata 'Men's Olympic Downhill' alle 19:00. In tutto gli azzurri presenti saranno undici e risponderanno ai nomi, oltre al sopracitato Casse, di Dominik Paris, Christof ...IN TV - La seconda prova della discesa di Lake Louise non avrà copertura televisiva, nè in streaming. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta, per non perdere nemmeno un secondo dell'avvicinamento ...