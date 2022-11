Sci alpino | i precedenti di Sofia Goggia a Killington | poche apparizioni | ma un podio all’attivo 6 anni fa

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Coppa del Mondo di scifemminile 2022-2023 è pronta a dare il via alla sua trasferta nord-americana. Le atlete, infatti, saranno di scena aper la disputa di due prove tecniche, prima di trasferirsi in Canada, a Lake Louise, per fare sul serio in fatto di discipline veloci. Per il momento ci concentriamo sulle gare sulle nevi del Vermont, un gigante e uno slalom. In questo scenario solitamente non vediamo eccellere la nostrama, la bergamasca, vanta buoni ricordi sul tracciato del New England. L’esordio della pista denominata Superstar è del 26 novembre 2016 tra le porte larghe. Ci pensa proprioa portare in alto i nostri colori, con il terzo posto alle spalle della francese Tessa Worley, e della norvegese Nina Loeseth, giunta seconda al ...