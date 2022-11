Sci alpino | calendario gare 25-27 novembre | programma Lake Louise e Killington | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Coppa del Mondo di scisi sposta in Nord America per un fine settimana ricchissimo. Gli uomini saranno protagonisti in Canada aper una tre giorni dedicata alla velocità (due superG ed una discesa), mentre le donne saranno di scena negli Stati Uniti acon inun gigante ed uno slalom. Grande attesa in casa Italia sia al maschile che al femminile. Ai fari sono puntati soprattutto su Dominik Paris, ma attenzione anche ad un Mattia Casse in grandissima forma; mentre ale aspettative sono soprattutto per il gigante con Marta Bassino e Federica Brignone che puntano a conquistare la prima vittoria stagionale su una pista molto amata dalle due azzurre. Di seguito il...