Sci alpino | al via la stagione degli uomini-jet! Dominik Paris punta subito alla vittoria a Lake Louise

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo l’antipasto di Soelden e le cancellazioni delle nuove gare di Cervinia-Zermatt, la Coppa del Mondo maschile di scisi trasferisce nel Nord America, per la precisione in Canada, per una tre giorni tutta dedicatavelocità. Gli-jet sono infatti protagonisti a, dove il programma prevede una discesa (domani) e poi due superG (sabato e domenica). La prima grande occasione per mettersi in luce per, che in questasi è fissato l’obiettivo di conquistare la sua prima coppa di discesa della carriera. L’altoatesino, però, deve ottenere punti fin dae cerca unache manca in Canada ormai da troppi anni, visto che il primo ed unico successo è arrivato nel 2013 ...

IN TV - La seconda prova della discesa di Lake Louise non avrà copertura televisiva, nè in streaming. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta, per non perdere nemmeno un secondo dell'avvicinamento ...Nelle ultime settimane le basse temperature hanno favorito l'innevamento, artificiale e non, dopo la delusione per l'annullamento della gare di Coppa del mondo dia cause delle condizioni ...L’Hotel de Len di Cortina vuole offrire una location esclusiva, ma anche un’esperienza totalizzante per il corpo e la mente ...Il discesista azzurro Dominik Paris ha parlato alla vigilia dello speed opening di Coppa del Mondo di sci alpino a Lake Louise ...