Sci alpinismo | al via la prima stagione di Coppa del Mondo del primo quadriennio olimpico Gli azzurri puntano in alto

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Com’è noto ormai ai più, lo scisarà la grande novità dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nonostante un programma ridotto rispetto alle aspettative, con solo tre eventi e dunque tre ori in palio, c’è grandissima curiosità per ilche porterà alla manifestazione a cinque cerchi. Ladeldelper lo sciprenderà il via domani in Val Thorens, Francia. In programma ci saranno proprio le tre gare che vedremo a Bormio nel 2026: le sue gare sprint, una per sesso, e la mixed relay in chiusura di weekend. In tutto saranno sette le tappe diper la2022/23, distribuite tra Francia, Italia, Austria, Svizzera, Andorra, ...