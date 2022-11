Scandalo al Gf Vip 7 | Oriana Marzoli non si trattiene | mutandine in bella vista davanti alle telecamere

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo i vari scombussolamenti tra lei e Antonino Spinalbese, ex di Belen,continua a dare spettacolo. Stavolta l'ha combinata davvero grossa! Il Grande Fratello Vip 7 sta continuando alla grande, con coppiette che si formano e si sfasciano di continuo e dinamiche nuove che si creano. I concorrenti prima risultati positivi al Covid sono rientrati - almeno Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Luca Onestini e Patrizia Rossetti, mentre Alberto De Pisis ha ancora il maledetto virus! - tuttavia non è questa la notizia del giorno. Anzi, la protagonista del nostro articolo è. Ecco perché! Dopo aver datosotto le coperte con Antonino Spinalbese - i due hanno parlato solo di baci e confessioni a microfoni spenti ma chissà! -non vuole ...

Vanity Fair Italia

... a questo giro, deve aver pensato che unoavrebbe fatto più gola dell'ennesima storia ... la foto social con la fidanzata Melissa Monti di Roberta Mercuri Grande Fratello7 : Daniele Dal ...... accettando infine l'ingaggio di Alfonso Signorini per lo spin - off "GFParty", a fianco di ... The postSoleil Sorge - "Esagerato": scivolone piccante [VIDEO] appeared first on Ck12 ... Grande Fratello Vip 7: lo «scandalo» del bacio di Attilio Romita L'influencer Soleil Sorge incorre in un momento imbarazzante su Mediaset: la reazione davanti ai microfoni è impagabile. Sin dalla fine della sua esperienza al 'GF Vip 6', Soleil Sorge ha ...Sullo scandalo dell'accoglienza dei migranti che ha travolto i familiari del deputato Aboubakar Soumahoro sta indagando la Procura di Latina.