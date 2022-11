“Sapeva tutto” La nuova testimonianza inguaia Soumahoro

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Youssef Kadmiri, 42 anni e ingegnere marocchino, conosce da vicino il mondo della cooperativa Karibu, di cui legale rappresentante è Marie Therese Mukamitsindo, suocera di Aboubakar. Youssef, al Corriere della Sera, testimonia lo sfruttamento perpetrato da chi avrebbe dovuto accogliere i migranti: “Sono stato pagato due volte in due anni. Un totale di 6mila euro, ero senza contratto. L'orario non era giusto. Tante volte ho chiesto il contratto, sempre scuse. E lo stipendio di 1000-1200 euro non arrivava. Dicevano ‘mi dispiace'. Ma io dovevo pagare l'affitto. Dopo 6 mesi ho avuto 3.000 euro. Poi niente per un anno e mezzo. Poi solo altri 3.000”. L'accusa più grave è su come venivano gestiti i minori nella struttura: “Venivano tenuti - accusa Youssef - in una situazione grave, gli davano poco da mangiare e non gli davano il ‘poket money', la diaria per le ...