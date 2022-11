Globalist.it

Governo Meloni, Danielaè l'emblema di un esecutivo che guarda alle fasce più abbienti della popolazione, lasciando i cosiddetti 'spicci' al resto d'Italia. In un'intervista a La Stampa, la ministra del Turismo ha ...... Danielaha postato la schermata d'un augurio di morte alla Meloni, ovviamente spacciandolo per gravissima minaccia. L'ha potuto fare perché sono anni che la sinistra presentabile ci... Santanchè vende le quote del Twiga: "A chi le ho vendute Sono affari miei" Santanchè vende le quote del Twiga