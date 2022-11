Sampdoria | sabato manifestazione dei tifosi | nel mirino l’ex presidente Garrone

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 novembre 2022)dellasi ritroveranno incontro il periodo nero della squadra blucerchiata Manca ormai poco alladeidella, che nella giornata di, alle ore 18.30 si riuniranno nei pressi della Gradinata Sud per poi dare vita a un corteo in direzione Corte Lambruschini. Un atto simbolico, quello di recarsi sotto la sede del club blucerchiato. Come riportato da Primocanale, i sostenitori potrebbero dirigersi nel quartiere di Albaro, dove si trova la residenza delEdoardo, considerato il principale colpevole dell’attuale situazione della. Colui che nel 2014 regalò le quote societarie ...