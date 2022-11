Samantha Migliore morta per un' iniezione di silicone al seno | l' estetista patteggia 4 anni Il marito | ' Sono deluso'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Pamela Andress hato una pena di quattroe otto mesi per 'morte come conseguenza di altro delitto'. Finisce così, almeno dal punto di vista giudiziario, la vicenda della morte di ...

Finisce così, almeno dal punto di vista giudiziario, la vicenda della morte di, 35enne morta a causa di un' iniezione di silicone al seno fatta a domicilio che si è rivelata fatale.... esercizio abusivo della professione sanitaria e omissione di soccorso per il decesso di. La vittima, una donna di 35 anni di Maranello, in provincia di Modena, morì il 21 aprile ...Samantha Migliore, 35 anni, era morta in seguito a un ritocco estetico al seno. A effettuare il trattamento era stato il trans brasiliano 52enne Pamela Andress, che adesso ha patteggiato una pena di ...Pamela Andress ha patteggiato una pena di quattro anni e otto mesi per "morte come conseguenza di altro delitto". Finisce così, almeno dal punto di vista giudiziario, la ...