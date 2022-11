Saman | almeno due mesi per le analisi sui resti umani trovati nel casolare

- A febbraio comincerà il processo a carico dei cinque parenti della ragazza, la madre ancora latitante in ...In questi giorni il nostro pensiero va anche aAbbas, il cui corpo sembra essere stato ... che l'ISTAT nel 2015 ha rilevato pari al 4,9% di tutte le donne che subisconoun atto di violenza ...A febbraio comincerà il processo a carico dei cinque parenti della ragazza, la madre ancora latitante in Pakistan ...Caso Saman Abbas: ci vorranno almeno 15 giorni per recuperare il corpo. Lo afferma Barbara Iannuccelli, avvocato dell’Associazione Penelope parte civile a processo. Le sue parole esatte sono state: ...