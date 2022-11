Saman Abbas | il recupero del corpo dalla buca L' ultima difesa del padre | «È viva»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Novellara, i periti avranno due mesi di tempo per analizzare i resti. Che sono seppelliti a due metri di profondità vicino ad un rudere pericolante (che andrà messo in sicurezza). Il cugino: «La tenevo per le gambe, gli altri la strangolavano»

Ieri il corpo è stato dissotterrato e nelle prossime ore si saprà se è quello diLeggi Anche, Corte d'Assise: 'Molto probabile che il corpo trovato sia il suo' Il difensore dello zio Danish: 'Il mio assistito ha collaborato' - In relazione al rudere, non lontano dal casolare in ...Milano, 24 nov. (LaPresse) - Shabbar Abbas, padre di Saman, nel corso dell'udienza per l'estradizione che si è svolta a Islamabad, ha ribadito di essere certo ...Saman Abbas sarebbe viva secondo la testimonianza del padre Shabbar davanti al giudice in Pakistan. Shabbar è accusato dalla procura di Reggio Emilia di omicidio, sequestro di persona e soppressione d ...