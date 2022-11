Salvini | “Alta velocità Bari bloccata per presenza carrubi e mandorli”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – ”E’ notizia di oggi che l’che costa 406 milioni di denaro pubblico per il momento per decisione del Tar èper, perché lungo il percorso ci sono, come peraltro un ponte interrotto in Sardegna da mesi, che va abbattuto e ricostruito, è bloccato per la probabiledi rane e di trote”. Così il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in occasione dell’assemblea di Coldiretti. “Io adoro i, i, le rane e le trote. Ma bisogna trovare il modo di far convivere la tutela dell’ambiente con laumana, lo sviluppo, l’innovazione e ...