Salto con gli sci | Coppa del Mondo Ruka 2022 Ryoyu Kobayashi può calare un poker mai riuscito a nessuno

(Di giovedì 24 novembre 2022) Archiviato l’esperimento di Wisla, andato in scena ormai tre settimane fa, ladelmaschile dicon gli sci entra nel vivo. Si riprende dalla Finlandia, ovvero da Kuusamo, location ormai assurta al ruolo di classica di inizio stagione. Dopo una saltuaria apparizione in calendario nel 1996, l’appuntamento ospitato dalla stazione sciistica diè diventato fisso dal 2002, disputandosi peraltro sempre a fine novembre o a inizio dicembre. Dopotutto, non è facile trovare località in grado di garantire un trampolino innevato in questo periodo dell’anno. Al di là della neve, da queste parti purtroppo c’è anche la certezza di dover fare i conti con le bizze del vento. L’imponente impianto, chiamatotunturi, è sovente soggetto ai capricci di Eolo. Non a caso è particolarmente temuto dagli ...