Salerno | le mele annurca della Copagri per sostenere il centro antiviolenza

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Venerdì 25 novembre, in occasionegiornata mondiale contro la violenza sulle donne, laCampania, allestirà in via Velia uno stand dove saranno vendute, dalle 9 alle 13,, donate dalle aziende aderenti alla Confederazione Produttori Agricoli die provincia. “Il ricavatovendita delle– spiega la presidente provinciale di, Angela Pisacane – verrà devoluto alFebe Via Quintino di Vona n.2, Fondato dall’Aps Accademia Internazionale La Crisalide. La, è un’organizzazione professionale agricola a vocazione generale che conta ...

Reggionline

...ha realizzato bene comune e interesse pubblico e che però nelle istituzioni ha visto molte... i cui faldoni sono stati oggetto di varie peripezie, prima sequestrati dalla procura die in ...... Lucia Evangelisti, Moreschina Fabbricotti, Andrea Margaritelli e Debora Vella, Valentino Mercati, Sergio Orefice, Federico Pazzagli, Ilaria Priano, Riccardo Rescio, Armando, Elena ... Le parole del candidato sindaco di Cutro fanno drizzare le orecchie. VIDEO REGGIO EMILIA – Antonio Ceraso, unico candidato in lizza per le elezioni del sindaco di Cutro (Crotone) il prossimo 27 novembre, è venuto nei giorni scorsi nella nostra città per incontrare la comunit ...REGGIO EMILIA – Era in città oggi l’unico candidato sindaco del Comune di Cutro (Kr), da due anni commissariato dopo essere stato sciolto per le infiltrazioni mafiose. Antonio Ceraso è venuto a incont ...