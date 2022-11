Sabato 26 novembre a Cinecittà World lo spettacolo di SuperFights Roma

Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e. Estrazioni del Superenalotto di giovedì 242022 Quote e vincite del Superenalotto di giovedì 242022 LOTTO, LE ...Una serata quella di26(dalle ore 20 in diretta streaming su DAZN e successivamente On Demand) praticamente sold - out che, per la grande richiesta di biglietti, è dovuto 'migrare' ...Ha il patrocinio del Comune di Caserta l’evento culturale “L’arte di essere donne”. L’appuntamento è per sabato 26 novembre dalle 10 alle 18 presso la biblioteca comunale Alfonso Ruggiero di Caserta.Sabato 26 novembre, alle ore 12,25, Linea Verde Life su Rai Uno, racconterà il territorio dell’Alta e Media Umbria: lo comunica l’assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, spiegando ch ...