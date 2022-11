Ruud sbotta | dopo l’ennesima finale persa | “Ecco perché vincono sempre loro!”

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 24 novembre 2022) Casperingoia l’ennesimo boccone amaro nelle ultime Nitto ATP Finals disputate a Torino, “cosa fanno Djokovic e Nadal” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ stato un anno particolare per Casperche sicuramente si è messo in luce conquistando per due volte unadi prestigio, ovviamente la vittoria non è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.