(Di giovedì 24 novembre 2022) Mosca, 24 nov. (Adnkronos) - Ladi Stato russa nella seduta di oggi hato in terza lettura undiche introduce multe sostanziose per propaganda di rapporti sessuali non tradizionali, pedofilia e informazioni che potrebbero indurre a interventi chirurgici per il cambio di sesso. Le multe per la propaganda, che comporta la "diffusione di informazioni o azioni pubbliche", così come la propaganda per il cambiamento di genere, ammonteranno fino a 100.000 rubli (circa 1.700 euro) per i residenti, fino a 200.000 rubli (circa 3.500 euro) per i funzionari e fino a 1 milione di rubli ( circa 17.000 euro) per le persone giuridiche. La multamassima per tale propaganda su Internet o nei media sarà fino a 5 milioni di rubli (circa 83.000 euro).