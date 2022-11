Russia | il capo del Wagner Group si prepara al dopo-Putin Da chef a capo paramilitare | le mire politiche di Yevgeny Prigozhin

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il 12 novembre, il canale Telegram russo Grey Zone, associato alla compagnia militare privata, ha pubblicato un video che mostra l’omicidio di un prigioniero precedentemente reclutato dalla miliziafilorussa per combattere in Ucraina. Il prigioniero si era arreso alle truppe ucraine a settembre e da allora aveva rilasciato delle interviste in cui criticava le autorità russe e diceva di essere pronto a combattere dalla parte dell’Ucraina. Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato che questo incidente “non è affare loro”. Lo stessodel gruppo, ha commentato l’episodio nel suo solito modo beffardo, definendo il video “un eccellente lavoro di regia” e coloro che hanno compiuto il massacro “persone poco ...

Il Fatto Quotidiano

Per Besnik Bisljimi, ilnegoziatore kosovaro, dopo l'intesa 'bisogna continuare a negoziare ... Il Kosovo si è autoproclamato indipendente nel 2008, ma Belgrado - come, Cina e alcuni Paesi ...Dei 70 missili da crociera lanciati ieri dallain Ucraina, molti hanno colpito quel che mai ... due passanti sono morti", ha detto il vicedell'Ufficio presidenziale Kyrylo Tymoshenko. Per ... Russia, il capo del Wagner Group si prepara al dopo-Putin. Da chef a capo paramilitare: le mire politiche di… Il capo del Wagner Group si prepara al dopo-Putin: ecco quali sono le mire politiche dell'ex chef Prigozhin [Leggi] ...Parlando in video al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il presidente ucraino ha affermato che la "formula del terrore" russa ha costretto "milioni di persone a rimanere senza rifornimenti ...