Russia | approvata dalla Duma legge contro “la propaganda Lgbt”

(Di giovedì 24 novembre 2022) La, una delle camere del Parlamento russo, ha approvato un nuovo disegno diche vieta «la, cambio di genere e pedofilia» in. Per i trasgressori, previste sanzioni fino a 10 milioni di rubli.: il nuovo disegno dila comunitàIl nuovo disegno dila comunitàLa notizia arriva direttamenteprincipale agenzia di informazione russa Tass. La camera bassa del Parlamento russo ha approvato un disegno dila comunità. In particolare le misure previstenuovavietano la ...

... la ' Concord ' ( ), porta e mostra nei loro uffici la 'riposta' al Parlamento europeo e alla risoluzionecontro lae i suoi mercenari. Nel canale Telegram leggiamo: "Oggi abbiamo ...In una risoluzione non legislativa,con 416 voti favorevoli, 124 contrari e 33 astensioni, gli eurodeputati ritengono che le ...riconoscimento dei documenti di viaggio rilasciati dalla...In Russia è stata approvata l’ennesima legge ai danni della comunità Lgbt+: dopo l’approvazione della Camera alta, per molti ormai già ...Dopo il black out causato dai bombardamenti di ieri, 3 delle centrali nucleari colpite sono state ricollegate all'energia elettrica. In Russia è stata approvata una nuova legge anti LGBT che prevede m ...