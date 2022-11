(Di giovedì 24 novembre 2022) Mancano poco più di nove mesi al fischio d’inizio dellaWorld Cup, ma in casa Allrosso. Il problema per Ian Foster indossa la maglia numero 9, dove il tecnico rischia di presentarsi con la coperta cortissima e senza la prima opzione alternativa ad Aaron Smith. Durante il match dello scorso weekend contro l’Inghilterra, infatti, TJè uscito dal campo pochi minuti dopo essere entrato dalla panchina. Uno scatto e il mediano di mischia si è bloccato e il responso è stato devastante. Rottura del tendine d’Achille, operazione obbligatoria e uno stop di nove mesi. Insomma, al 90%non recupererà in tempo per idi Franciae, comunque, arriverebbe all’appuntamento senza minuti nelle gambe. L’infortunio ...

OA Sport

...riversati per le strade per celebrare la storica vittoria del Giappone sulla Germania ai... Sono anche molto praticati lo sci, ile gli sport acquatici. Ma negli anni 2000 il movimento ...... che a Berlino nel 2022 è sceso a 2.01'09' (i record, anch'essi, e olimpici, di Bikila ... Sul tetto del mondo dela 7 c'è, da anni, anche il Kenya. E dove non primeggiano con i tempi, gli ... Rugby, Mondiali 2023: All Blacks, c’è allarme in mediana. TJ Perenara a rischio MONDIALI - Roberto Baggio, nel corso di un'intervista rilasciata a SkySport, è tornato su quell'episodio del rigore sbagliato a USA '94: "In un colpo solo ho pe ...Lo sport africano cresce di livello dal ciclismo al tennis, continuando a dominare le prove d'atletica di resistenza. Nella Coppa del mondo in Qatar potrebbero fare ottime cose ...