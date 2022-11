Ronaldo senza club ma nell’isola felice del suo Portogallo | c’è il Ghana | come nel 2014

(Di giovedì 24 novembre 2022) Da qualche ora, ed è l’unico giocatore dei Mondiali in questa bizzarra quanto anomala situazione, ma tornato nella sua isola, ilin cui è ancora il leader indiscusso, il trascinatore, il recordman. Dove lo amano tutti, agli antipodi rispetto al Manchester United con cui ha chiuso con la rescissione a novembre dopo aver sparato a zero su chiunque. Cristianoè all’ultimo ballo nella coppa del mondo che non è mai andato vicino a vincere, anche perché i lusitani non sono mai stati così forti. I campioni d’Europa del 2016 si ritrovano in una fase interlocutoria, con alcuni grandi pilastri della squadra di sei anni fa ormai quasi al capolinea, altri giocatori che hanno raggiunto l’età della maturità, infine giovani da lanciare. Con l’esperienza di Fernando Santos in ...

...della finale persa in casa nel 2016 contro un Portogallo orfano dell'infortunato Cristiano-... Dopo il Mondiale 2018 vinto da "9" titolare, masegnare neanche un gol, ecco ora la doppietta ...Per la partita odierna il Portogallo punterà sicuramente tanto su Cristiano, che dopo il caos degli scorsi giorni e la conseguente rescissione del contratto con il ...poi dimenticarsi di ...Cristiano Ronaldo è attualmente svincolato e ora è scattato il toto-club, con una società in pole. E per Milinkovic-Savic c'è l'apertura ..."E poi Leo Messi colui che ha il peso del confronto con Maradona, tutta la squadra non gira e lui non sa prenderla per mano".