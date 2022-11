Ronaldo più Leao | il Portogallo cala il tris | il Ghana al tappeto

Leggi su calciomercatonews

(Di giovedì 24 novembre 2022) Cristianoe compagni, non deludono alla loro prima uscita in questo mondiale. Ilci prova ma non riesce a trovare il pareggio. La gara termina 3-2. Tre punti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.