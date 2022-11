Ronaldo il Fenomeno ha il Covid | niente Brasile-Serbia allo stadio

Agenzia ANSA

ilè risultato positivo al Covid e questa sera non potrà assistere al match tra Brasile e Serbia. A comunicarlo è stato lo stesso ex calciatore che ha spiegato come 'dopo aver ...è risultato positivo al Covid e ora è in isolamento nella propria stanza d'albergo a Doha. Non potrà quindi assistere alla partita di questa sera (ore 22 locali, le 20 in Italia) tra ... Mondiali: Ronaldo Fenomeno ha Covid, niente Brasile-Serbia Mãe se revoltou depois de escola afirmar que menino só poderá voltar a frequentar as aulas se raspar totalmente a cabeça ...O ex-jogador e protagonista da vitória brasileira na Copa de 2012, Ronaldo Nazário, anunciou que está com Covid e que não poderá acompanhar o primeiro jogo da seleção brasileira no Catar. Em postagem ...