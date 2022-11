Roma | vive sul marciapiede tra feci e urine | tutti lo sanno | nessuno interviene FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ci siamo quasi abituati ad attraversare la strada, passare sotto i portici, senza renderci conto che lì vivono sempre più persone. Che ora dovranno iniziare a fare i conti con il freddo battente. Abbiamo dimenticato che dietro a quelle coperte, a quei rifiuti sparsi in strada e a quei giacigli di fortuna si nascondono degli esseri umani. Proprio come noi, sicuramente meno fortunati. Ma ugualmente con una storia di vita, un passato da raccontare. O forse da dimenticare. C’è chiin strada per scelta, quasi come se fosse una sorta di anarchia. Chi, invece, la scelta non ce l’ha ed è costretto a stare lì, su quei marciapiedi che diventano delle ‘case’. Proprio come è successo a una signora, una senzatetto straniera che da anni, ben cinque, ‘’ sulla Circonvallazione Gianicolense. Sull’asfalto, in una situazione sempre più di degrado. Tra la rabbia ...