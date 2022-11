Roma | Tiago Pinto | “Ascoltiamo Mourinho | ma dobbiamo rispettare il fair play finanziario”

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Senza dubbio teniamo in considerazione l’opinione del nostro allenatore, ma anche dei paletti imposti dal Financial”. Lo ha detto il general manager dellain conferenza stampa durante la tournée in Giappone. Sul tema Superlega: “Io vengo dal Portogallo, un piccolo paese e abbiamo uno dei migliori allenatori del mondo e uno di i migliori giocatori del mondo. Forse se avessimo avuto la Superlega negli ultimi 20 anni non avremmo visto mai JoséCristiano Ronaldo. Capisco il business perché sono nel business. Comprendo i ricavi, ma non mi piace chiudere ai piccoli paesi e alle piccole squadre. Il calcio è fatto di sorprese, non si sa mai quello che succede in campo. Guardate cosa ha fatto l’Arabia Saudita con l’Argentina”. SportFace.

