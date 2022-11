Roma nord | droga e spaccio tra adolescenti | il parroco antimafia scende in strada e guida la fiaccolata dei cittadini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Mi drogo, quindi mi libero. Dai ricordi tristi, dai traumi, dai lutti e dalle separazioni che non riesco a elaborare. È questa la giustificazione che la stragrande maggioranza dei tossicodipendenti fornisce quando viene rivolta loro la fatidica domanda: perché lo fai? Poi ci sono i minori che lo fanno per spirito di emulazione, per non sentirsi esclusi dal gruppo. E che già a 13 anni hanno provato di tutto. Anche la cocaina e il crack. Spacciare è facile, troppo facile. Anche nelle scuole di ogni ordine e grado. Si comincia con lo spinello già a 10/ 11 anni. Dalla cannabis alle droghe pesanti (ammesso che di droghe leggere si possa mai parlare) il passo è breve. E si entra nel baratro. Il famoso tunnel dal quale sono in pochi a venir fuori indenni. Contro il silenzio assordante delle istituzioni ma anche dei media dove la parolasembra essere rimasta l’unico ...