(Di giovedì 24 novembre 2022) Quattro arresti in poche ore. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaPiazza Dante, coordinati dalla Procura della Repubblica di, ad arrestare un cittadino tunisino di 33 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di furto con strappo. Percorrendo via Principe Amedeo, i Carabinieri avevano notato due persone che si stavano rincorrendo in strada, decidendo di intervenire per meglio comprendere cosa fosse accaduto. È così che un cittadino bielorusso di 38 anni, nella Capitale per turismo, ha raccontato ai Carabinieri che poco prima, mentre stava camminando in strada, era stato avvicinato dal secondo soggetto – il 33enne tunisino – il quale, con il pretesto di chiedere l’elemosina, sarebbe riuscito a sfilargli dalle mani una banconota da 500 ...

Il Corriere della Città

... figlio di una famiglia benestante che lascia tutto per diventare pellegrino,, monaco ... Ritorna in Italia e raggiungee Casamari. Entra nel monastero cistercense dove riceve la tonsura, ...D'altronde, in quegli anni, lacattolica rappresentò l'apoteosi del Rinascimento fiorentino. ... essere in Europa quello che è il matto nel giuoco de' tarocchi: peggio, essere un, non ... Roma, mendicante ruba 500 euro al suo benefattore e li butta tra i rifiuti: arrestato Quattro arresti in poche ore. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, ad arrestare un cittadino tunisino di ...Si ritorna a parlare della pericolosità della stazione Termini, con una nuova rissa tra i clochard che vivono intorno all’edificio ferroviario nel cuore di Roma. Spesso bastano futili motivi per accen ...