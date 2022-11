Roma | Matic annuncia | «Futuro? Ho ancora qualche anno | ma…»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nemanja, centrocampista della, ha parlato del suo possibile: le dichiarazioni del giocatore serbo Nemanja, centrocampista della, ha parlato in conferenza del suo possibile– «Non ho piani per il, hoda giocatore nelle gambe. Ho già giocato con Mourinho, tutti migliorano e anche lui si aggiorna perché c’è una generazione di allenatori nuova. Ma lui ha qualità speciali». GIAPPONE AI MONDIALI – «Voglio fare i complimenti per la grande vittoria, sono felice perché il gol-vittoria è stato realizzato da un giocatore che conoscevo a Belgrado. Onestamente nessuno pensava potesse vincere, ma nel calcio tutto è possibile». SERIE A ...

