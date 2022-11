Roma | Abraham | «Mancata convocazione? Mi ha fatto tornare coi piedi per terra»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Le parole di Tammysulla: «mi sono detto di avere ancora tanto da fare, spero di andare al prossimo» Tammyha parlato in conferenza stampa alla vigila della prima sfida della tournée in Giappone della, che scenderà in campo domani contro il Nagoya Grampus, alle 11.30. «Non essere stata convocato per il mondiale mi hacon ipere mi sono detto di avere ancora tanto da fare. Sono giovane e spero di andare al prossimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

voleva mettersi in mostra e laera una grossa opportunità, Matic ha 34 anni e ha giocato nei migliori club, è tornato con me per portare esperienza" . Un concetto ribadito anche alla ......Tammyprende in giro Leonardo Spinazzola , ripreso dal compagno di squadra durante un'intervista in lingua inglese. Ecco il video pubblicato sui social dall'attaccante inglese della, non ...'Sono ancora giovane, sto ancora imparando tanto di me stesso e ho bisogno di migliorare, quindi penso che non essere ai Mondiali mi abbia fatto capire che cosa ho ancora da fare'.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...