Roberto Maroni | domani saranno celebrati i funerali di Stato

(Di giovedì 24 novembre 2022) La politica italiana è in lutto per la morte di. Per l’ex Ministrodi. Lo ha deliberato all’unanimità il Consiglio dei ministri. Le esequie sono in programmaa Varese. L’ex ministro dell’Interno, esponente della Lega, è morto il 22 novembre a 67 anni. Il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha presieduto una riunione tecnica con i vertici delle forze dell’ordine e dei Comuni di Varese, città natale di, e di Lozza, dove abitava, nonché con i rappresentanti della Diocesi di Milano, dei Vigili del Fuoco e del 118, per discutere degli aspetti relativi alla sicurezza in relazione ai, che si svolgeranno a Varese venerdì 25 alle ore 11 presso la Basilica di San ...

Presenzierà anche la presidente del Consiglio Meloni Il Consiglio dei ministri, come da attese, ha dato via libera ai funerali di Stato per. Le esequie si terranno domani a Varese, presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Leggi anche E' morto, aveva 67 anni, Salvini: "Leghista sempre ...Nell'ultima seduta di mercoledì il vicepresidente del Consiglio Comunale di Valenza ed esponente della Lega, Guido Capuzzo , ha ricordato così, ex Ministro ed ex governatore della ...Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, come da attese, ha dato via libera ai funerali di Stato per Roberto Maroni. Le esequie si terranno domani a Varese, presente anche il presidente ...All’ordine del giorno, viene spiegato, anche la delibera per i funerali di Stato per l’ex ministro Roberto Maroni che si terranno venerdì mattina a Varese Foto dall'archivio di Roberto Maroni con Matt ...